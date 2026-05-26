        Belçika'da tren ile okul servisi çarpıştı: Hayatını kaybedenler var! | Dış Haberler

        Belçika'da tren ile okul servisi çarpıştı: Hayatını kaybedenler var!

        Belçika'da tren ile okul servisinin çarpışması sonucu dört kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin ikisinin çocuk, birinin şoför ve birinin de yetişkin olduğu açıklandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 13:17
        Tren ile okul servisi çarpıştı

        Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde, tren ile okul servisinin çarpışması sonucu dört kişi hayatını kaybetti.

        Belçika Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke, Belçika televizyon kanalı RTL'ye yaptığı açıklamada, kazada dört kişinin öldüğünü, bunlardan ikisinin çocuk, birinin şoför ve diğerinin de yetişkin olduğunu söyledi.

        İki kişinin de ağır yaralandığını sözlerine ekledi.

        KAZA SABAH SAATLERİNDE YAŞANDI

        Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunun haberine göre, Doğu Flandre'nin Buggenhout bölgesinde tren ve okul servisi sabah yerel saatle 08.08'de çarpıştı.

        Okul servisinde 7'si çocuk 9 kişinin bulunduğu belirtilirken trendeki yaklaşık 100 yolcunun ise kaza sonrası tahliye edildiği kaydedildi.

        Konu hakkında açıklama yapan Belçikalı bir yetkili, çarpışma sonucu "birçok kişinin" hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Belçika Federal Polisinden yetkili An Berger, öncelikle hayatını kaybedenlerin ailelerine bilgi verildiğini kaydederek okul servisinde ortaokul öğrencilerinin olduğunu açıkladı.

        Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, yaptığı açıklamada, kazayı bir büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek "Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte. Yaralılara çok sabır diliyorum. Olay yerinde hızlı müdahalede bulunan acil servislerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

