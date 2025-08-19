Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.959,36 %0,27
        DOLAR 40,8914 %0,03
        EURO 47,7570 %0,13
        GRAM ALTIN 4.369,13 %-0,26
        FAİZ 39,96 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 49,26 %-1,50
        BITCOIN 113.670,00 %-2,41
        GBP/TRY 55,2368 %0,00
        EUR/USD 1,1674 %0,11
        BRENT 66,06 %-0,81
        ÇEYREK ALTIN 7.143,53 %-0,26
        Haberler Ekonomi Enerji Belçika nükleer reaktörünün faaliyet süresini uzatmak istiyor - Enerji Haberleri

        Belçika nükleer reaktörünün faaliyet süresini uzatmak istiyor

        Belçika'da hükümet, 1 Ekim'de kapanması planlanan Tihange 1 nükleer reaktörünün faaliyet süresinin 10 yıl daha uzatılması için çalışmalara başlayacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.08.2025 - 17:12 Güncelleme: 19.08.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belçika nükleer reaktörünün faaliyet süresini uzatmak istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yerel basında yer alan habere göre, Belçika federal hükümeti, ülkedeki nükleer enerji santrallerinin faaliyet sürelerinin uzatılması için hazırlıklar yapıyor.

        Bu kapsamda hükümet, daha önce faaliyet süresinin 10 yıl uzatılmasına karar verilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin çalışma sürelerinin 20 yıla uzatılmasını, 1 Ekim'de tamamen devre dışı kalması planlanan Tihange 1 reaktörünün de 10 yıl daha çalışmasını istiyor.

        Bunun için Enerji Bakanı Mathieu Bihet, enerji şirketleri Engie-Electrabel ve EDF-Luminus'la, Tihange 1'in faaliyet süresinin uzatılmasına yönelik görüşmelere başlayacak.

        Ayrıca, Tihange 1'in faaliyet süresinin uzatılması için ek nükleer güvenlik önlemleri alınması ve şebekenin uygun hale getirilmesi gerekiyor.

        Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin faaliyetine 2025'te son verilmesi için plan hazırlamıştı. Ancak enerji kriziyle Belçika, elektrik arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025'te kapatmayı planladığı en son inşa edilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

        Belçika'da bu yıl başında göreve gelen hükümet, yeni nükleer santraller inşa ederek ve eski reaktörlerin faaliyet sürelerini uzatarak bu alandan elektrik üretim kapasitesini artırmaya yönelik plan hazırlamıştı.​​​​​​​

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar