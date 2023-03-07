Belçika radyolarında Türkiye'ye yardım kampanyası

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AA

Belçika'da yayın yapan çok sayıda radyo kanalının katılımıyla 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerden Türkiye'de ve Suriye'de etkilenen kişiler yararına bağış kampanyası düzenlendi.

Ülkede Flamanca yayın yapan kamuya ait ve özel radyo kanalları, gün boyunca Hadise'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıcının seslendirdiği 'İnsanlar İnsanlara Yardım Eder' şarkısını çalmaya başladı. Bazı radyo programları da yayınlarını depreme ve yardım kampanyasına ayırdı. Ülkenin en büyük medya grupları bünyesindeki radyolar, depremin birinci ayında anonslarla yardım kuruluşlarının oluşturduğu '12-12' adlı konsorsiyumun hesap bilgilerini aktararak, yardım çağrılarını yayınlıyor.

Anonslarda, depremler hakkında bilgi veriliyor ve bağış için '12-12' konsorsiyumunun hesap numaraları ve internet sitesinin adresleri duyuruluyor. Ayrıca Belçika'dan SMS ile nasıl bağış gönderileceğinin bilgisi aktarılıyor.

'12-12' konsorsiyumunun sözcüsü Philippe Henon, kampanyayla ilgili açıklamasında, "Böyle zamanlarda medyanın desteğinin ciddi fark yaratabildiğini biliyoruz. Bunu daha önceki kampanyalarda da gördük" dedi.

YARDIM KAMPANYASINA KATILAN ŞARKICILAR

• Astrid Stockman,

• Axelle Red

• Bart Peeters

• Berre

• Camille Dhont

• Dana Winner

• Francisco Schuster

• Geike Arnaert

• Hooverphonic

• Grace

• Stef Gustaph

• İlayda Çiçek,

• Isabelle Ada

• Clouseau

• Johannes Genard

• Lien De Greef

• Laura Tesoro

• Maksim Stojanac

• Margriet Hermans

• Celien Hermans

• Metejoor

• Natalia Druyts

• Niels Destadsbader

• Olivia Trappeniers

• Paul Michiels

• Mama’s Jasje

• Pommelien Thijs

• Selah Sue Fotoğraflar: AA, Instagram