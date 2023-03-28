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Belçika’nın ikinci büyük kenti Anvers’te (Antwerp) gardiyanlar, cezaevindeki koşulların insanlık dışı olduğu gerekçesiyle kapıları kapatarak yeni mahkum kabul etmeme kararı aldı.

Belçika medyasına göre, benzeri görülmemiş bu eylem üzerine, Belçika Adalet Bakanlığı, geçici olarak mahkumları başka cezaevine nakletmeye başladı.

Anvers Cezaevi’ndeki gardiyanlar, Pazartesi sabahından itibaren, “Hapishane dolu” diyerek yeni gelen mahkumlara kapıları açmadı.

Gardiyanlara göre cezaevindeki koşullar, tutuklular için insanlık dışı boyutlarda. 439 kişilik erkek bölümünde şu anda 719 mahkum kalıyor.

Gardiyanlar, 100’den fazla mahkumun, yere serdikleri şiltelerde uyuduğunu belirterek bu koşullar içindeki cezaevine yeni mahkum gelişine izin vermeyeceklerini belirtti.

Cezaevi çalışanlarının bağlı olduğu üç sendika, koşulların düzeltilmesi için grev kararı aldıklarını açıkladı.

Eğer koşullarda değişiklik olmazsa sendikalar, 4 Nisan’dan itibaren greve başlayacak.

Grev, cezaevindeki tutuklu sayısı 650’nin altına düşene kadar devam edecek.

Belçika Hıristiyan Sendikaları Konfederasyonu’ndan (ACV) Kevin Van Hout, eylem girişiminin cezaevi personelinden geldiğini vurguladı.

Van Hout, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, “Amaç tutuklular için durumu yaşanabilir kılmak. İnsani bir ortam için, mahkum sayısının azalması gerekiyor” dedi.

Anvers Cezaevi yönetimi, sorunun farkında olduklarını belirterek konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı’nı bilgilendirdiklerini açıkladı.

Bakanlığın talimatı ile Anvers’teki mahkumlar başka cezaevlerine nakledilmeye başlandı.

Cezaevleri Genel Müdürlüğü sözcüsü Valérie Callebaut, kamu yayıncısı VRT’ye, "Bu yalnızca geçici bir çözüm olabilir, çünkü diğer cezaevlerinde de olanaklar sınırlı" diye konuştu.

Anvers Cezaevi’ndeki durumun düzeltilmesi için gerekli girişimlerin başlatıldığını söyleyen sözcü, gardiyanların, tutukluları kabul etmemesinin daha fazla devam edemeyeceğini vurguladı.

Yetkililer, cezaevinin kadınlar bölümünde herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Belçika makamları ve medyaya göre, infaz koruma memurlarının yeni tutukluları cezaevine almama kararı, benzeri görülmemiş bir durum.

Daha önce, kapasite sorunu nedeniyle Saint-Gilles Cezaevi’ne yeni mahkum kabul edilmemesi kararlaştırılmıştı.

Ancak bu karar, gardiyanlar tarafından değil, belediye yönetimi tarafından alınmıştı.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.