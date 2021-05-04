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Belçikalı bir çiftçi, yanlışlıkla ülkesinin sınırlarını genişletti

Belçika'daki bir çiftçi ülkesinin Fransa ile sınırını belirleyen taşı, traktör rotasına denk geldiği gerekçesiyle değiştirdi. Çiftçinin yaptığı değişiklik ile Belçika, 2.29 metre daha genişlerken Fransa ise küçüldü.

Belçikalı bir çiftçi, yanlışlıkla ülkesinin sınırlarını genişletti
Belçikalı bir çiftçi, ülkesinin sınırlarını genişletti
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HABERTURK.COM / İHA

Belçika'daki bir çiftçinin Fransa sınırında yanlışlıkla yaptığı hamle, ülkesinin sınırını büyüttü. Basında çıkan haberlere göre Belçika'nın Erquelinnes belediyesindeki ormanda yürüyüş yapan bir kişi, Fransa sınırını belirleyen taşın 2.29 metre ilerletildiğini fark etti.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından sınırı belirleyen taşın, traktörünün rotasına denk gelen ve bu durumdan rahatsız olduğu anlaşılan Belçikalı bir çiftçi tarafından ileri taşındığı anlaşıldı. Söz konusu olay, kargaşaya neden olmak yerine sınırın her iki tarafındaki yetkilileri de gülümsetti.

"BELÇİKA'YI BÜYÜTÜRKEN FRANSA'YI KÜÇÜLTTÜ"

Erquelinnes Belediye Başkanı David Lavau olayla ilgili Fransız televizyon kanalı TF1'e yaptığı açıklamada çiftçinin hareketine yönelik, "Belçika'yı büyütürken Fransa'yı küçülttü, bu iyi bir fikir değil. Bu tür bir hareket, bırakın komşu devletler bir yana özel toprak sahipleri arasında bile sorun yaşanmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Lavau gülerek, "Mutluydum, kasabam daha da büyüdü. Ama Bousignies-sur-Roc (Fransa bölgesi) belediye başkanı benimle aynı fikirde değildi" dedi. Komşu Fransız köyünün Belediye Başkanı Aurelie Welonek de esprili bir dille yaptığı açıklamada, "Yeni bir sınır savaşından kaçınmalıyız" diye konuştu.

Yerel yetkililer çiftçiden taşı eski yere götürmesini istedi. Eğer çiftçi bunu yapmazsa konu Dışişleri Bakanlığı'na gidecek ve Fransız-Belçika sınır komisyonunun toplanması gerekecek.

620 km uzunluğundaki sınır, 1820'de imzalanan Ryswick Antlaşması ile belirlenmişti. Sınırı belirlemek için kullanılan taş, bu tarihten beri kullanılıyor.

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