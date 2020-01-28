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Belediye çalışma saatleri 2020: Belediyeler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Yerel yönetimlerin en önemli kuruluşları olan belediyelerin çalışma saatleri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Türkiye'nin 81 ilindeki 1397 belediyenin mesai saatleri nedir? Belediyeler saat kaçta açılır kaçta kapanır?

Belediye çalışma saatleri 2020

Türkiye'de 30'u büyükşehir belediyesi, 51'i il belediyesi, 519'u büyükşehir ilçe belediyesi, 400'ü ilçe belediyesi ve 397'si de belde belediyesi olmak üzere 1397 belediye bulunmaktadır.

Belediye; il, ilçe ve bucaklarda bulunan, devlete bağlı, başkan ve meclis üyeleri seçimle belirlenen tüzel kişiliği olan bir örgüttür. Belediyeler, hiç bir kurum veya Bakanlığa bağlı değillerdir. Sadece İçişleri Bakanlığının çok sınırlı ve kaynağını Kanundan alabilen vesayet denetimine tabidirler.

BELEDİYE MESAİ SAATLERİ 2020

Belediyelerin çalışma saatleri, kamu kuruluşlarının belirlenen çalışma saatleri ile aynıdır. Yani belediyelerde çalışma saatleri 09.00-12.00 / 13.00-17.00 arasıdır. Ancak, bazı istisna durumlarda çalışma saatlerinde değişiklikler olabilmektedir. Örneğin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde hafta sonu da çalışabilmektedirler. Belediyelerin tamamı hafta sonu ve resmi, dini bayramlarda hizmet vermemektedir. 

 

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