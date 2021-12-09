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Belediyeden davet, okuldan ret! 0:00 / 0:00

Sefo adıyla tanınan rapçi Seyfullah Sağır'ın 'Bilmem Mi?' adlı şarkısıyla dans eden öğrencilerin görüntüleri uzun süre konuşulmuştu. 4 milyondan fazla kişi tarafından izlenen video sonrası Sefo, konser için izin istemiş, bunun üzerine de Küçükçekmece Belediyesi, sanatçıyı görüşmeye davet etmişti.

Twitter'dan "Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" sorusunu yönelten Sefo'ya, Küçükçekmece Belediyesi, "Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?" cevabını vermişti.

— Küçükçekmece BLD (@Kucukcekmecemiz) November 16, 2021

KONSER İPTAL

Ancak okul yönetimi şarkıcının talebini geri çevirdi. Arif Nihat Asya Ortaokulu'nun Müdür Yardımcısı Hafize Polat, konserin iptal edildiğini açıkladı. Polat, alınan kararın gerekçesi olarak, okul dışından, çevredeki halkın da konsere talebinin olabileceğini ayrıca konserin, okuldaki eğitim sırasında aksaklıklar oluşturabileceğini ifade etti.

2021'NİN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI

Müzik platformu Spotify, 2021'de Türkiye'de en çok dinlenen şarkılarını ve sanatçılarını açıklamıştı. Sefo'nun 'Bilmem Mi?' parçası zirvede yer almıştı. Ünlü şarkıcıyı sırasıyla, Seni Dert Etmeler – Madrigal, Krvn – UZI, Bul Beni – Ezhel ve Martılar ile Edis takip etmişti.