Belhanda cezalı duruma düştü

Süper Lig'de bu sezon gördüğü 3 sarı kart nedeniyle MKE Ankaragücü müsabakası öncesinde ceza sınırında olan Belhanda, karşılaşmanın 21. dakikasında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Cezalı duruma düşen tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda yapılacak Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü'nde ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Tiago Pinto, 19. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında yer alamayacak.