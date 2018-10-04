Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'in Porto ekibine konuk oldu. Sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarıda girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 3 puanda kaldı. Maçın hemen ardından ortaya çıkan bir görüntü ise sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Galatasaraylı Belhanda, üzerine Porto forması giydi. Faslı futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

"NE GÜZEL DEĞİL Mİ!"

Mücadeleyi beIN Sports'ta yorumlayan Tugay Kerimoğlu da Belhanda'ya tepki gösterdi. Kerimoğlu, Faslı oyuncu için şu ifadeleri kullandı: "Belhanda'yı ben artık kabullenemiyorum. Galatasaray'da böyle oynayamazsın, bu takımın geçmişini sana iyi anlatamamışlar. Bir maçı da Belhanda aldı diyeyim ben artık. Ne güzel değil mi, Belhanda gülüyor. Fotoğraf her şeyi anlatıyor, konuşmaya bile gerek yok. Bu kulüp senden o kadar şey bekliyor, kontrat imzalıyor, sen bir şeyi umursamıyorsun."

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