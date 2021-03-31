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Belkıs Özener kimdir? Belkıs Özener kaç yaşında, aslen nereli? Belkıs Özener ve Gönül Yazar kardeş mi?

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz film müziklerinin sesi, usta sanatçı Belkıs Özener araştırılıyor. Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte sunduğu sabah programının bugünkü konuklarından biri olan Belkıs Özener ismi sosyal medyanın gündemine oturdu. Belkıs Özener kimdir? Belkıs Özener kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Belkıs Özener şarkıları...

Belkıs Özener kimdir? Belkıs Özener kaç yaşında, aslen nereli? Belkıs Özener ve Gönül Yazar kardeş mi?

Usta şarkıcı Belkıs Özener'in hayatı ve şarkılarını seslendirdiği Yeşilçam filmleri gündeme oturdu. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Belkıs Özener araştırılıyor. Belkıs Özener kimdir? Belkıs Özener kaç yaşında ve aslen nereli? Belkıs Özener ve Gönül Yazar kardeş mi?

BELKIS ÖZENER KİMDİR?

Belkıs Özener 28 Mart 1940 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Bugün 81 yaşında olan Türk şarkıcı Belkıs Özener, Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın üçüncü çocuğu olarak İzmir'in Kestelli semtinde doğdu. Belma ve Gönül adlı ablaları vardır. 1952'de Gönül Yazar'ın radyo sınavlarını kazanmasıyla birlikte Yazar'la beraber önce Ankara'ya, daha sonra İstanbul'a taşındılar.

Alâeddin Yavaşça, Zeki Duygulu ve Radife Erten'den dersler aldı ve daha sonra bir ses yarışması kazandı. 14 yaşındayken Sabite Tur Gülerman'ın alt kadrosunda ilk defa sahneye çıktı. Tepebaşı Gazinosu'nda Perihan Altındağ'ın alt kadrosunda ise ilk yevmiyeli sahnesini yaptı. Belkıs Yazar adıyla bir süre plak ve sahne çalışması yaptıktan sonra, 16 yaşında Rauf Köksalan ile gerçekleştirdiği evliliğinden, Benek, Bengü ve Barkın adlarında üç çocuğu vardır.

BELKIS ÖZENER GÖNÜL YAZAR KARDEŞ Mİ?

Evlendikten sonra, Türk Sanat Müziği sanatçısı ablası Gönül Yazar'ın aksine, çok fazla sahne çalışması yapmadı. 1967 yılında Metin Bükey'in teklifiyle ilk defa Sinekli Bakkal filminde Türkan Şoray'ın oynadığı roldeki şarkıyı seslendirdi. 100'ü Şoray'ın olmak üzere 300'den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirdi. Yeşilçam'ın tarz değiştirdiği yıllarla birlikte mesleğini bıraktı. Eserleri 2006 yılında Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıları adlı albümde bir araya toplandı

BELKIS ÖZENER ŞARKILARI

78'lik ve 45'likler

Unuttum Seni Ben / Açılan Bir Gül Gibi (Columbia - 1955)[6]
Güller Arasında / Sevdası Zehir (Columbia - 1955)
Gözlerimin Yaşını Silemiyorum / Ağlarım Gülenim Yok (Grafson - 1963)
Gönlümde Hazan / Sabah Yıllardan Beri (Efes - 1966)
Derbederim / Seviyorum Seni Ben (Efes - 1966)
Seni Yalancı / Öyle Sevdim ki Seni (Efes - 1966)
Boş Kalan Çerçeve / Anneler Günü (Televizyon - 1969)
Ne Talihsiz Başım Var / Oy Oy Birtanem (Televizyon - 1969)
Eski Yuvana Dönsen Olmaz Mı? / Bu Ayrılık Ne Zor Şeymiş (Şençalar - 1970)
Hayat İlk Sevgiyle Başlar / Bakınca Gözlerine - (Şençalar - 1970)
Çile / Hayat Sevince Güzel (Saner - 1972)
Bugünün Yarını Var / Olmaz Olsun Böyle Hayat (Şençalar - 1974)

Filmlerde seslendirdiği bazı şarkılar

Fosforlu Cevriye
Sevemedim Kara Gözlüm
Adını Anmayacağım
Gözüm Sende
Nasıl Geçti Habersiz
Sonbahar Rüzgarları
Gümüş Gerdanlık
Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak
Damarımda Kanımsın
Aşkım Bahardı
Yağmur
Dudaklarında Arzu
Asmam Çardaktan
İçin İçin Yanıyor
Sevil Neşelen
Senin Yüzünden
Karakolda Ayna Var
Azize
Nisan Yağmuru
Fıstık Gibi
Buğulu Gözler
Sen (Ömrüm Benim)
Tamba Tumba
Oyun Bitti
Kulakların Çınlasın
Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

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