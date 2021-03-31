Usta şarkıcı Belkıs Özener'in hayatı ve şarkılarını seslendirdiği Yeşilçam filmleri gündeme oturdu. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Belkıs Özener araştırılıyor. Belkıs Özener kimdir? Belkıs Özener kaç yaşında ve aslen nereli? Belkıs Özener ve Gönül Yazar kardeş mi?

BELKIS ÖZENER KİMDİR?

Belkıs Özener 28 Mart 1940 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Bugün 81 yaşında olan Türk şarkıcı Belkıs Özener, Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın üçüncü çocuğu olarak İzmir'in Kestelli semtinde doğdu. Belma ve Gönül adlı ablaları vardır. 1952'de Gönül Yazar'ın radyo sınavlarını kazanmasıyla birlikte Yazar'la beraber önce Ankara'ya, daha sonra İstanbul'a taşındılar.

Alâeddin Yavaşça, Zeki Duygulu ve Radife Erten'den dersler aldı ve daha sonra bir ses yarışması kazandı. 14 yaşındayken Sabite Tur Gülerman'ın alt kadrosunda ilk defa sahneye çıktı. Tepebaşı Gazinosu'nda Perihan Altındağ'ın alt kadrosunda ise ilk yevmiyeli sahnesini yaptı. Belkıs Yazar adıyla bir süre plak ve sahne çalışması yaptıktan sonra, 16 yaşında Rauf Köksalan ile gerçekleştirdiği evliliğinden, Benek, Bengü ve Barkın adlarında üç çocuğu vardır.

BELKIS ÖZENER GÖNÜL YAZAR KARDEŞ Mİ?

Evlendikten sonra, Türk Sanat Müziği sanatçısı ablası Gönül Yazar'ın aksine, çok fazla sahne çalışması yapmadı. 1967 yılında Metin Bükey'in teklifiyle ilk defa Sinekli Bakkal filminde Türkan Şoray'ın oynadığı roldeki şarkıyı seslendirdi. 100'ü Şoray'ın olmak üzere 300'den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirdi. Yeşilçam'ın tarz değiştirdiği yıllarla birlikte mesleğini bıraktı. Eserleri 2006 yılında Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıları adlı albümde bir araya toplandı

BELKIS ÖZENER ŞARKILARI

78'lik ve 45'likler

Unuttum Seni Ben / Açılan Bir Gül Gibi (Columbia - 1955)[6]

Güller Arasında / Sevdası Zehir (Columbia - 1955)

Gözlerimin Yaşını Silemiyorum / Ağlarım Gülenim Yok (Grafson - 1963)

Gönlümde Hazan / Sabah Yıllardan Beri (Efes - 1966)

Derbederim / Seviyorum Seni Ben (Efes - 1966)

Seni Yalancı / Öyle Sevdim ki Seni (Efes - 1966)

Boş Kalan Çerçeve / Anneler Günü (Televizyon - 1969)

Ne Talihsiz Başım Var / Oy Oy Birtanem (Televizyon - 1969)

Eski Yuvana Dönsen Olmaz Mı? / Bu Ayrılık Ne Zor Şeymiş (Şençalar - 1970)

Hayat İlk Sevgiyle Başlar / Bakınca Gözlerine - (Şençalar - 1970)

Çile / Hayat Sevince Güzel (Saner - 1972)

Bugünün Yarını Var / Olmaz Olsun Böyle Hayat (Şençalar - 1974)

Filmlerde seslendirdiği bazı şarkılar

Fosforlu Cevriye

Sevemedim Kara Gözlüm

Adını Anmayacağım

Gözüm Sende

Nasıl Geçti Habersiz

Sonbahar Rüzgarları

Gümüş Gerdanlık

Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak

Damarımda Kanımsın

Aşkım Bahardı

Yağmur

Dudaklarında Arzu

Asmam Çardaktan

İçin İçin Yanıyor

Sevil Neşelen

Senin Yüzünden

Karakolda Ayna Var

Azize

Nisan Yağmuru

Fıstık Gibi

Buğulu Gözler

Sen (Ömrüm Benim)

Tamba Tumba

Oyun Bitti

Kulakların Çınlasın

Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim