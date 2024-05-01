Bella Hadid, "Artık sahte bir yüz takmıyorum"
Ünlü model Bella Hadid, yakın zamanda yapılan bir röportajda modellikten geri adım atıp kendi mutluluğuna odaklanma konusunda konuştu
Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, modellikten geri adım atıp kendi mutluluğuna odaklandığını söyledi. Yaklaşık 10 yıldır modellik yaptığını belirten Hadid; "Karşılık vermeyen bir şeye çok fazla para harcadığımı fark ettim" şeklinde konuştu.
TEKSAS'A TAŞINDI
Kovboy sevgilisi Adan Banuelos'a daha yakın olabilmek için Teksasta bir ev alan Bella Hadid, Teksas'taki yaşamını canlandırıcı derecede farklı buluyor.
Artık kendini gösterme konusunda baskı hissetmediğini ifade eden Bella Hadid; "Sahte bir yüz takmıyorum. İlk kez kendime ve sağlığıma gerçek anlamda öncelik verebiliyorum" dedi.
Fotoğraflar: Avalon