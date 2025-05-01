Bella Hadid, Filistinli hayranı ile duygusal anlar yaşadı

Filistinli Mohamed Hadid ile Hollandalı Yolanda Hadid’in kızı olan dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, köklerine olan bağlılığını her fırsatta gösteriyor. Filistin halkına yönelik destek mesajlarını açıkça dile getiren Hadid, bu duruşuyla hem takdir topluyor hem de zaman zaman tepkilerle karşılaşıyor.

Geçtiğimiz yıl Adidas’ın 1972 Olimpiyatları'nın yıl dönümüne özel olarak hazırladığı SL72 kampanyasında yer alan Bella Hadid, İsrail’den gelen eleştiriler üzerine markanın yüzü olmaktan çıkarılmıştı. Ancak ünlü model geri adım atmadı.

REKLAM

Aynı yıl Cannes sokaklarında kefiyeden yapılmış bir elbiseyle dolaşarak Filistin’e olan desteğini bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koydu. Daha önce de 2021'de bir mitingde kefiye takarak benzer bir mesaj vermişti.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Bella Hadid, Filistinli genç bir hayranıyla duygusal anlar yaşadı. Gözyaşları içinde Hadid’e olan minnettarlığını dile getiren genç hayran, onun yıllardır Filistin için verdiği mücadeleye teşekkür etti.