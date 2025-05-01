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        Haberler Magazin Bella Hadid, Filistinli hayranı ile duygusal anlar yaşadı

        Bella Hadid, Filistinli hayranı ile duygusal anlar yaşadı

        Bella Hadid'in, bir etkinlik sırasında Filistinli genç bir hayranıyla bir araya geldi. Hadid'in, gözyaşlarına hakim olamayan hayranına sarılarak onu teselli etmesi ve nazikçe gözyaşlarını silmesi takdir topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 20:35 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:35
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        Filistinli Mohamed Hadid ile Hollandalı Yolanda Hadid’in kızı olan dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, köklerine olan bağlılığını her fırsatta gösteriyor. Filistin halkına yönelik destek mesajlarını açıkça dile getiren Hadid, bu duruşuyla hem takdir topluyor hem de zaman zaman tepkilerle karşılaşıyor.

        Geçtiğimiz yıl Adidas’ın 1972 Olimpiyatları'nın yıl dönümüne özel olarak hazırladığı SL72 kampanyasında yer alan Bella Hadid, İsrail’den gelen eleştiriler üzerine markanın yüzü olmaktan çıkarılmıştı. Ancak ünlü model geri adım atmadı.

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        Aynı yıl Cannes sokaklarında kefiyeden yapılmış bir elbiseyle dolaşarak Filistin’e olan desteğini bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koydu. Daha önce de 2021'de bir mitingde kefiye takarak benzer bir mesaj vermişti.

        Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Bella Hadid, Filistinli genç bir hayranıyla duygusal anlar yaşadı. Gözyaşları içinde Hadid’e olan minnettarlığını dile getiren genç hayran, onun yıllardır Filistin için verdiği mücadeleye teşekkür etti.

        Bu anlara tanıklık edenler, Bella Hadid’in genç hayranına sarıldığını, onu teselli ettiğini ve gözyaşlarını nazikçe sildiğini gördü. O duygu dolu anlar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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        Sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan genç hayran, şu ifadeleri kullandı; "Geçen hafta Bella Hadid ile tanışma ayrıcalığına sahip oldum. Ona, Filistin ve halkımız için gösterdiği bitmek bilmeyen destekten dolayı minnettarlığımı dile getirirken çok duygulandım. Gözyaşlarımı sildi, bana sarıldı ve her zaman ışığa ulaşacağımızı söyledi. Ne kadar güzel ve samimi bir ruh" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: TikTok, Shutterstock

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        #Bella Hadid
        #Filistin
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