Bella Hadid: Her gün ölüm tehditleri alıyorum
İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, Gazze'de acil müdahale edilmesi gereken bir insani kriz olduğunu söyleyerek; "Ben ve ailem sürekli ölüm tehditleri alıyoruz" dedi
"SESSİZLİĞİM İÇİN BENİ BAĞIŞLAYIN"
Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in ABD'de doğup büyüyen 27 yaşındaki kızı Bella Hadid "Sessizliğim için beni bağışlayın" diyerek söze başladı.
"HER GÜN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"
Bella Hadid "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" dedi.
Bella Hadid, "Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve aile üyelerini kaybeden çocuklar için yas tutuyorum" ifadelerini kullandı.
"DÜNYA BİZİ BARIŞ İSTEMEYEN TERÖRİSTLER OLARAK GÖRÜYOR"
"Acı çeken İsrailli aileler için yas tutuyorum. Bölgenin geçmişini bir kenara koyarsak, sivillere yönelik her türlü terör saldırısını kınıyorum. Hiçbir çocuk veya insan ailesinden alıkonulamaz. Bu hem İsrailli hem de Filistinli insanlar için geçerli" diyen Bella Hadid, "Filistinli olmanın ne kadar zor olduğunu anlamak çok önemli. Dünya bizi barış istemeyen teröristler olarak görüyor" ifadelerine yer verdi.
"SAVAŞIN KURALLARI VARDIR"
“Ailem, 75 yıldır Filistin’e karşı işlenen şiddete tanık oldu" diyen Bella Hadid, sözlerini birlik mesajı vererek tamamladı. "Birlikte hareket etmeliyiz" diyen ve liderlerden de bunu beklediğini belirten model, "Hepimiz biriz, Tanrı bizi eşit yarattı" dedi.
Bella Hadid, tepkisini "Savaşın kuralları vardır ve ne olursa olsun bu kurallara uyulmalıdır. Nerede olursak olalım liderlere bu konuda baskı yapmalı, Gazze'deki acil ihtiyaçlar unutmamalı ve Filistinli masum sivillerin bu savaşta unutulmamasını sağlamalıyız" şeklinde dile getirdi.
GIGI HADID'IN AÇIKLAMASI
Gigi Hadid ise geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar alan herkesle birlikte. Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor.
"Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz" diyen Gigi Hadid, Filistinli veya İsrailli olsun hiçbir masum sivilin kurban olmayı hak etmediğini belirterek, onlarca yıldır devam eden acı verici misilleme döngüsünün 'Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı' şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtmişti.
Gigi Hadid ayrıca, "Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum. Pek çok karmaşık, kişisel ve geçerli duygu vardır ancak her insan temel hakları, insanca muameleyi ve güvenliği hak eder. Milliyeti, dini, etnik kökeni veya nerede doğduğu önemli değildir" diye konuşmuştu.