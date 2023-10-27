Bella Hadid: Her gün ölüm tehditleri alıyorum

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"SAVAŞIN KURALLARI VARDIR"



“Ailem, 75 yıldır Filistin’e karşı işlenen şiddete tanık oldu" diyen Bella Hadid, sözlerini birlik mesajı vererek tamamladı. "Birlikte hareket etmeliyiz" diyen ve liderlerden de bunu beklediğini belirten model, "Hepimiz biriz, Tanrı bizi eşit yarattı" dedi.



Bella Hadid, tepkisini "Savaşın kuralları vardır ve ne olursa olsun bu kurallara uyulmalıdır. Nerede olursak olalım liderlere bu konuda baskı yapmalı, Gazze'deki acil ihtiyaçlar unutmamalı ve Filistinli masum sivillerin bu savaşta unutulmamasını sağlamalıyız" şeklinde dile getirdi.

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GIGI HADID'IN AÇIKLAMASI



Gigi Hadid ise geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar alan herkesle birlikte. Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor.