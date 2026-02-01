Bella Hadid'in ayrıldığı kovboy sevgilisi tutuklandı

Bella Hadid'in bir süre önce ayrıldığı söylenen kovboy erkek arkadaşı Adan Banuelos, dün erken saatlerde, ABD'de Teksas eyaletinin Weatherford kentinde alkollü şekilde çevreyi rahatsız etmekten dolayı gözaltına alınıp tutuklandı.

Parker County Hapishanesi'ne götürülen Adan Banuelos, 386 dolarlık kefalet ücretini ödeyerek serbest bırakıldı.

Bella Hadid ile Adan Banuelos'in bu hafta başında iki yıllık ilişkilerini bitirdiği öğrenildi. Aslında çift hakkında ayrılık söylentileri ilk olarak Haziran 2025'te ortaya çıkmıştı. Ancak Banuelos, ekim ayında Instagram'da Hadid'e yıl dönümü kutlama mesajı yazarak; "Seni seviyorum bebeğim. Sana her gün ne kadar çok sevdiğimi hatırlatmaya devam edeceğim" demişti.

REKLAM

TMZ'nin yayınladığı, ikiliyle ilgili çıkan yeni bir videonun, Adan Banuelos'in gözaltına alınmasından birkaç saat önce çekildiği iddia edildi. Bir barda dans ederken görülen çiftin sohbet edip el ele tutuştuğu ve öpüştüğü de söylendi.