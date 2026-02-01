Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Bella Hadid'in ayrıldığı kovboy sevgilisi tutuklandı

        Bella Hadid'in bir dargın bir barışık aşk yaşadığı, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı öğrenilen sevgilisi Adan Banuelos, alkollü bir şekilde etrafa rahatsızlık vermekten tutuklandı. Hadid ile Banuelos, tutuklanmadan birkaç saat önce yine birlikte görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 10:51 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni ayrıldığı sevgilisi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bella Hadid'in bir süre önce ayrıldığı söylenen kovboy erkek arkadaşı Adan Banuelos, dün erken saatlerde, ABD'de Teksas eyaletinin Weatherford kentinde alkollü şekilde çevreyi rahatsız etmekten dolayı gözaltına alınıp tutuklandı.

        Parker County Hapishanesi'ne götürülen Adan Banuelos, 386 dolarlık kefalet ücretini ödeyerek serbest bırakıldı.

        Bella Hadid ile Adan Banuelos'in bu hafta başında iki yıllık ilişkilerini bitirdiği öğrenildi. Aslında çift hakkında ayrılık söylentileri ilk olarak Haziran 2025'te ortaya çıkmıştı. Ancak Banuelos, ekim ayında Instagram'da Hadid'e yıl dönümü kutlama mesajı yazarak; "Seni seviyorum bebeğim. Sana her gün ne kadar çok sevdiğimi hatırlatmaya devam edeceğim" demişti.

        REKLAM

        TMZ'nin yayınladığı, ikiliyle ilgili çıkan yeni bir videonun, Adan Banuelos'in gözaltına alınmasından birkaç saat önce çekildiği iddia edildi. Bir barda dans ederken görülen çiftin sohbet edip el ele tutuştuğu ve öpüştüğü de söylendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kırmızı bültenle aranıyordu! Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

        Ayhan Bora Kaplan Organize Suç Örgütü'nün iki numarası olan ve Kırmızı Bülten'le aranan Serdar Sertçelik, tutuklu bulunduğu Macaristan'dan Türkiye'ye getirildi

        #Bella Hadid
        #Adan Banuelos
        #tutuklu
        #gözaltı
        #Ayrılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları