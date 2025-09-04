Habertürk
        Bella Hadid, Kahramanmaraşlı balcıyı paylaştı - Magazin haberleri

        Bella Hadid, Kahramanmaraşlı balcıyı paylaştı

        Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medyada Kahramanmaraş'ta doğal bal üreten 73 yaşındaki Nusret Sapsız'ın videosunu paylaşarak Türk hayranlarının ilgisini çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 19:36 Güncelleme: 04.09.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maraşlı balcıyı paylaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla Türkiye’deki takipçilerini bir hayli dikkatini çekti.

        Bella Hadid, 60 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından, Kahramanmaraş’ta küçük dükkanında doğal bal üreten 73 yaşındaki Nusret Sapsız’ın videosunu paylaştı.

        Nusret Sapsız, Hadid’in paylaşımını beğenmesinin ardından kendi Instagram hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

        REKLAM

        Bella Hadid’in Türkiye ilgisi bununla sınırlı değil. 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek mesajları paylaşan ve New York’taki Türk Evi’ne yardım kutuları götüren ünlü model, geçtiğimiz aylarda da sarma sardığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bella Hadid
