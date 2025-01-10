Bella Hadid, Los Angeles'taki yangında küle dönen evler arasında kendi çocukluğunun geçtiği evin de olduğunu duygusal bir mesajla paylaştı.

28 yaşındaki ünlü süper model, Instagram paylaşımında, annesi Yolanda Hadid'in eskiden sahibi olduğu Malibu'daki evinin de yangından etkilendiğini açıkladı.

Bella Hadid, ablası Gigi Hadid ile büyüdükleri evin alevler içinde kalmış halini paylaşırken; "Çocukluk yatak odası" notunu yazdı.

Bella Hadid, evin yangın sonrası küle dönmüş halini de gözler önüne seren bir fotoğraf paylaştı. Hadid'in paylaştığı ev, 'Real Housewives of Beverly Hills' adlı realite dizide sık sık gösterilen evlerden biriydi.

Yangında zarar gören lüks ev, Temmuz 2024'te 35 milyon dolara satışa çıkarılmıştı.

Altı yatak odalı, 11 banyolu malikaneyi, Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid, 2007'de o zamanki eşi David Foster ile birlikte 4,5 milyon dolara satın almış ve içini yenilemişti.