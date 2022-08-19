Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bella Hadid: Müslüman bir kültürde yaşamayı çok isterdim!

Filistin asıllı Müslüman bir babanın kızı olan Bella Hadid, hakkında merak edilenleri anlattı. Annesi Yolanda Hadid'in, babası Mohamed Hadid ile boşanmasının ardından kendisini Kaliforniya'ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan tarafından 'koptuğunu' söyleyen ünlü model, "Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim, ama bu isteğim bana verilmedi" diye konuştu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bella Hadid: Müslüman bir kültürde yaşamayı çok isterdim! - Magazin haberleri

    Podyum dünyasının en çok aranılan modellerinden olan Bella Hadid, hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
  • Bella Hadid: Müslüman bir kültürde yaşamayı çok isterdim! - Magazin haberleri

    GQ Dergisi'ne konuşan Hadid, Filistinli babası Mohamed Hadid ile birlikte 'Müslüman kültürü' içinde büyüme fırsatı bulamadığı için üzgün olduğunu söyledi.
  • Bella Hadid: Müslüman bir kültürde yaşamayı çok isterdim! - Magazin haberleri

    Bella Hadid, annesi Yolanda Hadid'in babası Modamed Hadid'den boşandıktan sonra kendisini Kaliforniya'ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan tarafından 'koptuğunu' ifade etti.
  • Bella Hadid: Müslüman bir kültürde yaşamayı çok isterdim! - Magazin haberleri

    25 yaşındaki model, "Her gün babamla birlikte olmayı ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim, ama bu isteğim bana verilmedi." dedi.
  • Bella Hadid: Müslüman bir kültürde yaşamayı çok isterdim! - Magazin haberleri

    "IRKÇILIĞA MARUZ KALDIM"

    Bella Hadid, ayrıca genellikle sınıfındaki tek Arap kökenli kız olmasından dolayı ırkçılığa ve zorbalığa maruz kaldığını ifade etti. Hadid, bu durumun da kendisini 'üzgün ve yalnız' hissetmesine neden olduğunu sözlerine ekledi.
  • Bella Hadid: Müslüman bir kültürde yaşamayı çok isterdim! - Magazin haberleri

    Süper model, şimdilerde 'siyasi olarak bölünmüş New Jersey semtinde manevi bir yolculuğa çıkan Amerikalı bir Müslüman' hakkındaki dizi 'Ramy'de ilk kez oyunculuk yapmaya hazırlanıyor.

    Ünlü isim, söz konusu rolün ebeveynlerinin boşanmasının ardından uzaklaştığı bu kökenini benimseme arzusunu yeniden canlandırdığını açıkladı.
  • Bella Hadid: Müslüman bir kültürde yaşamayı çok isterdim! - Magazin haberleri

    İNANCINI KEŞFETMESİNE YARDIMCI OLDU

    Daily Mail'de yer alan habere göre; Hadid, dizinin yıldızı Ramy Youssef ile olan dostluğunun, inancını keşfetme konusunda daha rahat hissetmesine yardımcı olduğunu da söyledi.
  • Bella Hadid: Müslüman bir kültürde yaşamayı çok isterdim! - Magazin haberleri

    DÖRT KARDEŞİ DAHA VAR

    Öte yandan Bella Hadid, Filistin asıllı Mohamed Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya geldi. Hadid'in, anne ve babası yedi yıl evli kaldıktan sonra 2000 yılında yollarını ayırmıştı. 
  • Bella Hadid: Müslüman bir kültürde yaşamayı çok isterdim! - Magazin haberleri

    İkilinin, Bella ve Gigi dışında Anwar adında iki çocuğu daha bulunuyor. Anwar Hadid de ablaları gibi modellik yapıyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.