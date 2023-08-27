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"GIGI'NİN İSMİ NUR, BELLA'NIN İSMİ DE HAYRİYE"

Öte yandan sık sık Türkiye'ye gelen Mohamed Hadid, 2021'de yaptığı İstanbul ziyaretinde samimi açıklamalarda bulunmuştu. Bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Hadid, "Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi kızının adını da Khai koydu. Hayriye'nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var" demişti.