Bella ve Gigi Hadid'in kız kardeşi Alana Hadid, Filistinlilere ait film şirketi kurdu
Dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in kız kardeşi Alana Hadid, Filistinlilere ait film şirketi kurdu. Şirket kültürel temsil ve sosyal savunuculuğa odaklanacak
Filistin asıllı modeller Bella ve Gigi Hadid'in kız kardeşi olan moda tasarımcısı Alana Hadid, Deadline'a göre 'Watermelon Pictures'adlı film prodüksiyonu ve dağıtım şirketi kurdu.
Filistinlilere ait bağımsız bir film şirketi olarak konumlanan 'Watermelon Pictures', kültürel temsile ve sosyal savunuculuğa odaklanarak dünya çapında yeterince temsil edilmeyen film yapımcıları için bir platform olarak hizmet etmek istiyor.
Şirketin web sitesinde de belirtildiği gibi misyonu, film endüstrisinde sıklıkla dışlanan sesleri yükseltmeye olan bağlılığının altını çiziyor. Karpuz Resimleri, yaratıcı direnişi toplumsal değişim için güçlü bir araç olarak savunurken, uzun süredir gözden kaçırılan anlatılara ışık tutmayı amaçlıyor.
Watermelon Pictures'ın açılış projesi 'Walled Off' belgeseli , Beytüllahim'de yer alan ve İsrail'in Batı Şeria bariyer duvarına doğrudan bakan benzersiz bir tesis olan Walled Off Hotel'in hikayesini derinlemesine ele alıyor. Ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy tarafından finanse edilen ve kavramsallaştırılan otel, siyasi baskıya karşı sanatsal başkaldırının sembolü olarak hizmet ediyor.
'Walled Off'ta işbirliği yapanlar arasında Alana Hadid'in erkek kardeşi, ABD'li -Filistinli model ve müzisyen Anwar Hadid'in yanı sıra açık sözlü siyasi görüşleriyle tanınan Pink Floyd'dan Roger Waters da var. Yapımda ayrıca ikonik Güney Afrika lideri Nelson Mandela'nın torunu Kweku Mandela da yer alıyor.
Footoğraflar: Backgrid USA, Mega, Shutterstock, Avalon