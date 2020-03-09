Bella Vista Tatlısı Nasıl Yapılır?
Bella Vista tatlısı nasıl yapılır? Kahveyle yenen eşsiz krokanla süslenen pastamızı yemelere doyamayacağınız lezzeti yapmaya hazırlanın.
Bella Vista Tatlısı Malzemeler:
- 30 adet yumurta
- 860 gram un
- 250 gram toz şeker
- 300 gram kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 litre sıvıyağ
- 2 litre süt
- İstediğiniz kadar Frambuaz
Bella Vista Yapılışı:
- Yumurta ve şekeri bir çırpma kabında köpürtün.
- Yağ, kuru malzemeler ve sütü katıp 7 dakika kadar mikserle çırpın.
- 155 derecede ısıttığınız fırında 1 saat kadar pişirin.
- Fırından üst kabuk kısmını düzeltin.
- Şurupla ıslatıp ardından frambuazları üzerine dökün.
- 1 litre suyla toz şekeri alıp kaynatıp ılıdıktan sonra üzerine dökün.
- Porsiyonlara ayırıp üzerlerini parça çikolatayla kaplayın.
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