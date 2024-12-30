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        Haberler Bilgi Gündem BELTUR'da nakit ödeme kalkıyor! BELTUR'da hangi ödeme yöntemleri geçerli, İstanbulkarta yüzde kaç indirim yapılıyor?

        BELTUR'da nakit ödeme kalkıyor: Artık sadece kart kabul edilecek

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı olan BELTUR'da nakit ödeme dönemi sona eriyor. Buna göre artık BELTUR şubelerinde kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart kabul edilecek. İşte, yeni BELTUR düzenlemesine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:56
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        İBB sosyal tesisleri ile iştiraki BELTUR'da nakit ödeme dönemi bitiyor. Buna göre; artık ödemeler sadece kart yoluyla yapılacak. 2024 yılı itibarıyla 19 milyon 750 bin kişiye hizmet veren BELTUR'da yoğunluğu önlemek ve ödemeyi kolaylaştırmak amaçlanıyor. Peki, BELTUR'da ne zaman kart dönemi başlıyor? İşte, detaylar....

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        BELTUR'DA NAKİT ÖDEME DEVRİ BİTİYOR

        BELTUR, 1 Ocak 2025 itibarıyla sadece kartla ödeme kabul edecek. 1 Ocak’tan itibaren tüm BELTUR işletmeleri ile sosyal tesislerde nakit ödeme yerine kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart kullanılacak.

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        BELTUR’DA İSTANBUL KARTLA ÖDEMEYE YÜZDE 10 İNDİRİM

        1 Ocak itibarıyla BELTUR işletmelerinde, İstanbulkart ile yapılan ödemelerde yüzde 10 nakit iade kampanyası uygulanacak.

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