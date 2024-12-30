İBB sosyal tesisleri ile iştiraki BELTUR'da nakit ödeme dönemi bitiyor. Buna göre; artık ödemeler sadece kart yoluyla yapılacak. 2024 yılı itibarıyla 19 milyon 750 bin kişiye hizmet veren BELTUR'da yoğunluğu önlemek ve ödemeyi kolaylaştırmak amaçlanıyor. Peki, BELTUR'da ne zaman kart dönemi başlıyor? İşte, detaylar....