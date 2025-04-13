Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Benfica: 2 - Arouca: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Benfica: 2 - Arouca: 2 | MAÇ SONUCU

        Portekiz Ligi'nin 29. haftasında Benfica, evinde Arouca'yla 2-2 berabere kaldı. Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 1 gol 1 asist yaptığı karşılaşmada galip gelemeyen Benfica, haftayı 69 puanla tamamladı ve liderliği averajla Sporting Braga'ya kaptırdı. Arouca ise puanını 30'a yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 22:41 Güncelleme: 13.04.2025 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orkun'un golü Benfica'ya yetmedi!
        ABONE OL

        Portekiz Ligi'nin 29. haftasında Benfica, evinde Arouca'yı ağırladı. Da Luz Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Benfica'nın gollerini, 60. dakikada milli oyuncu Orkun Kökçü kaydederken, 79. dakikada ise Orkun'un asistinde Yunan oyuncu Vangelis Pavlidis fileleri havalandırdı.

        Arouca'nın gollerini ise 72. dakikada Türk oyuncu Güven Yalçın ile 90+5'te Weverson'dan geldi.

        Bruno Lage'nin çalıştırdığı Benfica, ligde üst üste 9 galibiyetin ardından 10. maçında ilk kez puan kaybetti.

        Benfica'nın iki golünde de pay sahibi olan Orkun Kökçü karşılaşmada 90 dakika görev aldı.Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da mücadeleye ilk 11'de başladı. 89. dakikada yerini Bruma'ya bıraktı.

        Öte yandan Arouca forması giyen Türk oyuncu Güven Yalçın'da mücadeleye ilk 11'de başladı. 83. dakikada yerini Brian Mansilla'ya bıraktı.

        Bu sonucun ardından Benfica, puanını 69 yaptı. Arouca ise 30 puana yükseldi.

        Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Benfica, V. Guimaraes deplasmanına gidecek. Arouca, Estrela'yı konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Livakovic bizi kurtardı!"
        "Livakovic bizi kurtardı!"
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'