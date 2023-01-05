Başkent Lizbon'daki Pavilhao Fidelidade Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-16 önde geçen Türk temsilcisi, ilk yarıyı da 47-35 önde tamamladı.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde farkı daha da arttıran Darüşşafaka, maçtan da 89-76 galip ayrıldı.
Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak seriyi galip tamamlayacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.
Serideki ikinci maç 11 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü karşılaşma 18 Ocak Çarşamba günü yeniden Lizbon'da oynanacak.
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