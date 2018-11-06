Benfica - Ajax sahaya çıkıyor

Şampiyonlar Ligi Grup E maçında Benfica ile Ajax, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:00. Maç öncesi Benfica 3 puanla 3. sırada, Ajax 7 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Benfica, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ajax, son 4 maçında 4 galibiyet, lik performans sergiledi.

İddaa'dan 629 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Benfica kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Ajax sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Benfica son hafta oynanan Athletic Bilbao maçında 2-0 yenildi.

Ajax ise Benfica karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Benfica, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 mağlubiyet aldı. Benfica, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Ajax, dış sahada 1 beraberlike sahip. Bu maçlarda Ajax 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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