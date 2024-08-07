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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Benfica, Angel Di Maria'yla 1 yıl uzattı - Futbol Haberleri

        Benfica, Angel Di Maria'yla 1 yıl uzattı

        Portekiz devi Benfica, Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 00:49 Güncelleme: 07.08.2024 - 00:49
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        Di Maria, bir yıl daha Benfica'da
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        Arjantinli yıldız Angel Di Maria, Portekiz ekibi Benfica'da bir sezon daha forma giyecek.

        Benfica, yapılan açıklama ile 36 yaşındaki Di Maria ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Yapılan açıklamada, ''Göğsünde Kartal olan 1 yıl daha!'' ifadeleri kullanıldı.

        BEŞİKTAŞ'LA ANILIYORDU

        Arjantinli oyuncunun ismi uzun bir süre Beşiktaş'la da anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

        BENFICA KARİYERİ

        Di Maria, Benfica kariyerinde çıktığı 172 maçta 32 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.

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