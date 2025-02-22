Benfica - Boavista: 3-0 (MAÇ SONUCU) Portekiz Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Benfica'yı milli yıldızlar Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu taşımaya devam ediyor... Benfica, Orkun'un gol attığı, Kerem'in ise asist yaptığı maçta Boavista'yı 3-0 mağlup etti.

Habertürk Giriş: 22.02.2025 - 23:30 Güncelleme: 22.02.2025 - 23:30 facebook

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