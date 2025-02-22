Benfica - Boavista: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Portekiz Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Benfica'yı milli yıldızlar Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu taşımaya devam ediyor... Benfica, Orkun'un gol attığı, Kerem'in ise asist yaptığı maçta Boavista'yı 3-0 mağlup etti.
Benfica, Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Boavista'yı Estadio Da Luz'da konuk ederken, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü galibiyette önemli pay sahibi oldu.
68'de oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, 70'te Pavlidis'in attığı golün asistini yaparken, Orkun Kökçü ise 77'de penaltıdan skoru belirleyen golü kaydetti. Benfica'nın diğer golü ise 28'de Belotti'den geldi.
Öte yandan Boavista, 51. dakikada Reisinho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.