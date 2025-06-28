Benfica - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1 canlı izle
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan, son 16 turu maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Bank of America Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Benfica - Chelsea maçının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Benfica - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte FIFA Kulüpler Dünya Kupası Benfica - Chelsea maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
Benfica - Chelsea maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele öncesinde, milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Chelsea karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Benfica - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte Benfica - Chelsea maçı muhtemel 11'leri...
BENFİCA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Benfica - Chelsea maçı 28 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Maçı Slavko Vincic yönetecek.
BENFİCA - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bank of America Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?
Milli futbolcularmız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Chelsea karşısında maça ilk 11'de başlaması beklenmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Sanches; Di Maria, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis
Chelsea: Sanchez; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Madueke; Delap