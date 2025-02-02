Benfica ile Dahl yarışı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takviye için öncelikli mevkilerin başında sol bek geliyor.

Arthur Masuaku'nun istikrarsız performansından memnun olmayan siyah-beyazlılar, bu bölgedeki rekabeti artırmak için arayışlarını sürdürürken gündeme Roma forması giyen Samuel Dahl geldi.

İtalyan ekibi ve oyuncu ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerine görüşen siyah-beyazlılar, bu transfer için mesafe kat etse de Portekiz ekibi Benfica da 21 yaşındaki oyuncu için devrede. Benfica'nın da Dahl için yoğun bir mesai harcadığı aktarıldı.