Aykut Kocaman patlaması!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması yaşandı. Deneyimli teknik adam Twitter'da bir anda çok konuşulanlar (trending topic) listesine girerken, Sarı-Lacivertli taraftarların bir bölümü Kocaman ile Benfica'nın elenebileceğini savundu. Taraftarların bir bölümü ise bu görüşe karşıt olarak Aykut Kocaman'ın başarılı olamayacağını belirtip Phillip Cocu'ya sahip çıktı. İşte o tweetler: