Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Estadio da Luz'da oynanacak mücadele öncesinde, Benfica - Real Madrid maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Mourinho'nun öğrencileri, Real Madrid karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanıp tur kapısını aralamak istiyor. Performansıyla adından sıkça söz ettiren milli futbolcumuz Arda Güler'in maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki, Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte Benfica - Real Madrid maçı canlı izle ekranı...
Benfica - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında iki takım arasında Portekiz'de oynanan maçta Benfica rakibini 4-2 mağlup etmişti. Real Madrid zorlu deplasmanda galip gelip tur için avantajlı skoru elde etmek istiyor. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, Benfica - Real Madrid maçının şifreli mi, şifresiz mi olarak yayınlanacağı futbolseverler tarafından mercek altına alınan konular arasında yer aldı. Peki, Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Benfica - Real Madrid maçı muhtemel 11'leri...
BENFİCA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Benfica - Real Madrid maçı 17 Şubat Salı günü saat 23.00'te oynanacak.
BENFİCA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio da Luz'da oynanacak mücadele Tabii Spor platformundan naklen yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barrenechea, Barreiro, Prestianni, Schjelderup, Pavlidis.
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Hujsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Vinicius, Mbappe.