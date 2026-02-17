Benfica - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında iki takım arasında Portekiz'de oynanan maçta Benfica rakibini 4-2 mağlup etmişti. Real Madrid zorlu deplasmanda galip gelip tur için avantajlı skoru elde etmek istiyor. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, Benfica - Real Madrid maçının şifreli mi, şifresiz mi olarak yayınlanacağı futbolseverler tarafından mercek altına alınan konular arasında yer aldı. Peki, Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Benfica - Real Madrid maçı muhtemel 11'leri...