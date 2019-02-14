Benfica, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk oldu. Portekiz temsilcisi sahadan Salvio (P) ve Seferovic'in golleriyle 2-1 ayrılırken bir ilki başardı. Türk temsilcileriyle karşılaştığı hiçbir turda elenmeyen Benfica, tarihinde Türkiye'deki ilk galibiyetini aldı.

Daha önce Türk takımlarına karşı toplamda 15 maç yapan Benfica, bu müsabakalardan 6'sını kazanmıştı. Bu mücadelelerin 5'inde berabere kaldı, 4'ünde mağlup oldu.

Portekiz temsilcisi, Türkiye'de daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Altay ile oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Benfica, 2-1'lik galibiyetle Türkiye'deki ilk galibiyetini elde etti.

Portekiz ekibi, ülkesinde ise Türk takımları karşısındaki tek yenilgisini Galatasaray'dan almıştı.

TÜRK TAKIMLARINA ELENMİYOR

Benfica daha önce Avrupa'da eleme turlarında 5 kez Türk takımlarıyla eşleşti ve hepsinde turu geçen taraf oldu.

Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi, 2011-2012'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u elemişti. Trabzonspor, Benfica'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Benfica, 1980-1981 sezonunda Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşti. İzmir'de yapılan ilk maç 0-0 sona ererken, Benfica evinde 4-0 kazanarak tur atladı.

Portekiz ekibi, son olarak bu sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu.