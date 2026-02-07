Habertürk
Habertürk
        Bengisu Avcı, Abu Dhabi'de şampiyon! - Diğer Haberleri

        Bengisu Avcı, Abu Dhabi'de şampiyon!

        Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Abu Dhabi'de düzenlenen Dünya Master Oyunları'nda (Open Master Games) 5 bin metre yüzmede şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 14:52 Güncelleme: 07.02.2026 - 14:52
        Bengisu Avcı, Abu Dhabi'de şampiyon!
        Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinin açıklamasına göre Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk ünvanını alan Avcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki şampiyonada 30 artı yaş kategorisinde suya girdi.

        İzmirli sporcu, yarışta rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

        AXA Türkiye "Değerler Ortağı" milli yüzücü, "Gelecek neden bir risk olsun ki" mottosuyla katıldığı Dünya Master Oyunlarında 9 Şubat'ta 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalama, 11 Şubat'ta 400 metre karışık ve 200 metre kelebek, 12 Şubat'ta 100 metre kelebek, 13 Şubat'ta ise 200 metre kurbağalamada yarışacak.

        Oyunlarda 35 farklı branşta 90 ülkeden 25 bin sporcu 14 Şubat'a kadar mücadele edecek.

        Sele kapılan otomobil sürücü, 3 saatlik çalışmanın sonunda ölü olarak bulundu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde dereden aracıyla geçmeye çalıştığı esnada sele kapılan Zekeriya Şahin, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından aracının 100 metre aşağısında bir yağmur suyu aktarma borusunun altında sıkışmış halde ölü olarak bulundu.

