Bengü ile Selim Selimoğlu'nun nikah davetiyesi ortaya çıktı

29 Ağustos'ta dünya evine girecek olan ünlü popçu Bengü düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Düğün ve balayı için 1 milyon lirayı gözden çıkaran Bengü'nün düğün davetiyesi ortaya çıktı