Bengü: Kahraman şehitlerimizin ruhu şâd olsun Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verecek olan ünlü şarkıcı Bengü, konser öncesi Hilal-i Ahmer Şehitlik ve Hastane Müzesi ile Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek şehitleri andı

Habertürk Giriş: 06.09.2025 - 20:11 Güncelleme: 06.09.2025 - 20:17 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL