Bengü: Kahraman şehitlerimizin ruhu şâd olsun
Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verecek olan ünlü şarkıcı Bengü, konser öncesi Hilal-i Ahmer Şehitlik ve Hastane Müzesi ile Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek şehitleri andı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, yedinci gününde şarkıcı Bengü’yü ağırlamaya hazırlanıyor.
Bengü, konser öncesinde ilk olarak Hilal-i Ahmer Şehitlik ve Hastane Müzesi’ni ziyaret etti, ardından Çanakkale Şehitler Abidesi’ne gitti.
Bengü, Çanakkale’deki bu ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Bengü, paylaşımlarında; "Destan yazan kahraman şehitlerimizin ruhu şâd olsun" ifadelerine yer verdi.