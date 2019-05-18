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Bengü: Sosyal medya hesabı açmayı düşünmüyorum

7 aylık hamile olan Bengü, önceki gün Etiler’deki bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Hamilelik sürecinin iyi gittiğini belirten Bengü, “Her şey yolunda gidiyor” dedi

Bengü

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, "20 tane bakıcı ile görüştü" haberlerini yalanlayan Bengü, “Kızımı ben büyütmeyi düşünüyorum. Yardımcı gerekirse tabii ki düşünürüz” ifadelerini kullandı.

Anne olduktan sonra mesleğine ara vermeden devam edeceğini belirten şarkıcı, ”Eylülde ve ağustosta konserlerim var. Onları da yapacağım. Normal çalışma hayatıma devam edeceğim” dedi.



Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin çocukları Karan’a doğmadan sosyal medya hesabı açmaları ile ilgili soruya popçu, “Ben düşünmüyorum” şeklinde yanıt verdi.

 

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