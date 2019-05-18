Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, "20 tane bakıcı ile görüştü" haberlerini yalanlayan Bengü, “Kızımı ben büyütmeyi düşünüyorum. Yardımcı gerekirse tabii ki düşünürüz” ifadelerini kullandı.



Anne olduktan sonra mesleğine ara vermeden devam edeceğini belirten şarkıcı, ”Eylülde ve ağustosta konserlerim var. Onları da yapacağım. Normal çalışma hayatıma devam edeceğim” dedi.



