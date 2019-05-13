Geçtiğimiz ağustos ayında işadamı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü 6 aylık hamile. Doğumuna az bir zaman kalan ünlü şarkıcı hamile olarak ilk geçirdiği ilk Anneler Günü'nde annesinin gününü unutmadı.

Bengü, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı duygusal bir notla annesinin Anneler Günü'nü kutladı.

İşte Bengü'nün o mesajı:

O bakışta ne güzel duygular biriktirdin, ne güzel evlatlar yetiştirdin; bize hep sevgiyle bakmayı, merhametli olmayı, vicdanı öğrettin...Kendi ayaklarımız üzerinde dimdik durmayı, kendimize güvenmeyi, üretmeyi, çalışmayı, hayatı, insanları ve kendimizi sevmeyi hep seninle öğrendik...Huzurlu yuvamızın çiçeği güzel anneciğim, günün kutlu olsun...Allah seni ve tüm anneleri korusun...Cennetten izleyen melek annelere de selam olsun.