7.5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü, eşi Selim Selimoğlu ile Şamdan Plus dergisine röportaj verdi. Bengü, "Yalnız olmaktan hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Bu yüzden akşamları Selim’in eve gelişini dört gözle bekliyorum. Ayrıca çok sevdiğim için de çok kıskanıyorum. Yatağa asla küs girmiyoruz” dedi.

Selim Selimoğlu ise eşi Bengü'ye olan sevgisini, "Benim için Bengü, bana emanet edilmiş çok kıymetli bir değer ve onu elimden geldiğince mutlu etmeye çalışıyorum." sözleriyle dile getirdi.

İlk bebeklerini kucaklarına almayı bekleyen çift kızlarına Zeynep adını verecek.