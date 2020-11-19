Benim Adım Melek 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Seyit Ali'nin evlatlarına sahip çıktığı Benim Adım Melek 40. bölümde neler oldu? Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında Melek'in evlenme teklifi alması dikkat çekti. Benim adım Melek yeni bölüm fragmanı izle...

BENİM ADIM MELEK 41. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) November 18, 2020

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek oğluna sarılamamanın acısını yüreğinde taşırken Seyit Ali ona destek olur. Halil ve Mirza dolandırıldıklarını anlayıp adamın peşine düşerler, Kenan’la konuşan adamın foyası ortaya çıkacak mıdır? Haliller dolandırıcıyı polise götürmeyi başarabilecekler midir? Mithat, Seyran’ın kredi çekmiş olmasına nasıl tepki verecektir? Seyran bu krediyi bir çözüm yolu olarak düşünürken Mithat durumu nasıl yorumlar? İkilinin gergin anları Gülce’ye nasıl yansıyacaktır? Alpay Kerem ve Aslı’nın arkadaşlığını öğrenince küplere biner ve Aslı‘ya Kerem’le görüşmemesini söyler. Alpay’ın şerhini Aslı kabul edecek midir? Ömer sahra hastanesinde göreve başlar. Genç doktoru orada neler beklemektedir? Mahmut Mithat’ın borcunu ödemek için Kadriye’den para isterken Seyit Ali bunu duyar. Oğlunun senet imzaladığını öğrenen Seyit Ali ne yapacaktır? Şirhanlar ve Karadağlar birlikte yemek yemeği planlarken hayat onlara başka sürprizler hazırlamıştır.