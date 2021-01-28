TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 50. bölümüyle ekrana geldi. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 50. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpay, Halil’e Melek’le taktığı yüzüğün hesabını sorarken Melek kötü durumdadır. Aile hem Melek’in durumu hem Kadriye’nin erken doğum riski sebebiyle telaş içerisinde kalır. Gülşad ise Ömer’in hevesle hazırladığı sürprizin mahvolmasından ötürü kendini suçlu hissetmektedir. Sürprizin bozulmasında karısının payı olduğunu anlayan Cumali, Zümrüt’e hesap sorar.

Bu arada Vildan, Zümrüt’ün yaptıklarından ötürü bir çözüm aramaya başlar. Zümrüt, Defne ve Ömer’e engel olmaya çalışırken kendini hiç ummadığı bir durumda bulur.

Kader, evlat sahibi olmak isteyen Mahmut ve Kadriye’ye bu sefer gülecek midir? Halil Alpay’dan ötürü çaresizlik içinde kalmıştır. Melek ise onun bu halini kendince anlamlandırmaya çalışır. Defne’ye hayallerinin peşinden gidebileceği bir yol açılır.

Karadağlar ve Şirhanlar yirmi sene önceki heyecanlarını tekrar yaşayıp yeni bir sayfa açmak için hazırlanırken Melek ve Halil nasıl bir durumla karşı karşıya kalacaktır?

BENİM ADIM MELEK 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Benim Adım Melek 51. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...