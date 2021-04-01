Benim Adım Melek dizisinin 59. son bölümünde; Karı koca arasındaki bu fikir ayrılığında Ömer geri adım atacak mı yoksa Ömer ve Defne arasında yeni bir kriz bizi mi bekliyor? Halil yeniden nikah günü alır. Benim Adım Melek 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 59. son bölüm....

BENİM ADIM MELEK 60.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BENİM ADIM MELEK 59. SON BÖLÜM ÖZETİ

Haberi alan Zümrüt bağ evine gidip hazırlıklara başlar. İkra ve Kerem, buldukları ipuçları ile Zeynel’in kapısına dayanırlar. İkra’nın abisi gerçekten o mudur? Düğün arifesinde öldü bildikleri kardeşler kavuşacak mıdır yoksa ortalık daha da mı karışacaktır?

Mecburen Adana’ya yerleşen Alpay’ın aklı Antep’te kalmıştır. Ne yapıp edip dönmeyi düşünse de Kenan işini sağlama almıştır. Herkes mutluluğa doğru yol alırken Seyran, Gülce’nin yokluğunda perişandır. Mithat karısının haline dayanamaz ve bu işi çözmeyi aklına koyar. Zeynel’in nikah şahitliğini yapan Kenan, düğün yemeğinde Vildan’la aynı masada oturma hayalleri kursa da Zümrüt ve Halil buna izin verecekler midir?