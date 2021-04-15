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Benim Adım Melek 62. yeni bölüm fragmanı izle - Benim Adım Melek 61. son bölüm yayınlandı mı?

TRT1'in yeni sezonuyla da en çok izlenen yapımlarından biri olan Benim Adım Melek dizisi, 61. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümünde Kerem, babasının katil olduğunu öğrendi ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 62. yeni bölüm fragmanı izle - Benim Adım Melek 61. son bölüm yayınlandı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 61. bölümüyle ekrana geldi. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 61. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynel yeni kavuştuğu kardeşini, Kerem de duygularını söyleyemediği İkra’sını kaybetmiştir. Bu cinayete tanık olan Mithat ise aldığı darbeler sonucu çok kan kaybetmiş hastanede, hayat mücadelesi vermektedir. Herkes bir yandan yaşanan acıyla kahrolurken diğer yandan onlara bunu yaşatanın kim olduğunu bulmaya çalışır.

Öfkesine yenilen Alpay daha yaptığını idrak edememişken Kenan tarafından olay yerinden kaçırılır. Alpay işlediği cinayetten pişman, aklını yitirecek haldeyken Kenan ona yardım edeceğini söyleyerek herkesten saklar. Acaba Kenan’ın gerçek niyeti kardeşim dediği Alpay’a yardım etmek midir yoksa arkasından çevirdiği işlerin hesabını sormak mıdır?

Melek ve Halil, hastane ve karakol arası mekik dokurken bir yandan da suçlunun yakalanması için uğraşır. Funda ise her şeyden habersiz Alpay’ın yolunu gözler. Alpay’a ulaşamadıkça Kenan’ı sıkıştırır. Bütün bunlar yetmez gibi, Şirhan konağında da başka bir deprem olur.

Ömer’in öfkeyle verdiği karar ayağına dolanırken Şirhanlar bu defa Defne’nin yanında durur. Kerem içini yakan acıyla nasıl baş edeceğini bilemezken, İkra’nın katilinin babası olduğunu duyar. Kenan Alpay’ı ele verecek mi? Babasının katil olduğunu öğrenen Kerem’i kim durduracak?

BENİM ADIM MELEK 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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