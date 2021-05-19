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Benim Adım Melek neden final yapıyor?

Başrollerinde Kutsi ile Nehir Erdoğan'ın yer aldığı Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümleri her Çarşamba akşamı TRT1 ekranlarında yeni bölümleri ile ekrana geliyordu. Dizi bu akşam final yaparak ekrana veda ediyor. Peki Benim Adım Melek neden final yapıyor? İşte detaylar...

Benim Adım Melek neden final yapıyor?

Başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç’un paylaştığı Benim Adım Melek final yapıyor. Final bölümünde; Vildan, Ömer ve Zümrüt’ü affedecek mi? Vildan’ın mektuplardan haberi olmadığı nasıl ortaya çıkacak? Kenan’ın arkasında bıraktığı izler 15 yıl sonrasını nasıl etkileyecek? Melek tamamen iyileşecek mi? Sorularına yanıtlar geliyor.

BENİM ADIM MELEK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Benim Adım Melek dizisi iki sezondur ekranlardaydı. Dizinin neden final yaptığına dair ise herhangi bir açıklama ve iddia yok.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay’n ölümünden sonra Defne ve Kerem, ne hissedeceğini bilemez bir haldedir. Babalarına olan öfkeleri onun ölümü ile sönmüştür… Küçül Seyitali olan bitenden habersizdir. Alpay’ın cenazesini kaldırmak onca şey sonrasında yine Karadağlara düşecektir. Ama bu cenazeye sürpriz bir cenaze daha eklenecektir. Melek ve Halil, Alpay’ın ölümünden sonra Kenan’ın peşine düşer. Funda ise panik haldedir. Mektupları öğrenen Kenan, onun da peşindedir.

Otelden atılan Funda beş kuruş parasız sokaklarda kalır. Bir yandan da hayatının tehlikede olduğunu düşünen Funda’nın yardımına yine Halil ve Melek koşar ve Funda’yı locada saklarlar. Halbuki Kenan çoktan hayatına kıymıştır. Kenan’ın intiharını kimse hala bilmemektedir. Polisler her yerde Kenan’ı ararken oğlunun yanında yatan cansız bedenini nasıl keşfedecekler?

Vildan’ın mektuplardan haberi olmadığı ortaya çıkmıştır. Ömer ve Zümrüt bunu öğrenince ne yapacak? Vildan, Ömer ve Zümrüt’ü affedecek mi? Vildan’ın mektuplardan haberi olmadığı nasıl ortaya çıkacak? Kenan’ın arkasında bıraktığı izler 15 yıl sonrasını nasıl etkileyecek? Melek tamamen iyileşecek mi?

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