Bennu Gerede'den Canan Karatay'a sert yanıt

Katıldığı programda veganlar için “Tahıl beyinli” diyen Prof. Dr. Canan Karatay’a bir sert yanıt da Bennu Gerede’den geldi. Gerede, “Şahsen ‘tahıl beyinli’ ifadesini doğru bulmuyorum. Et yiyecekseniz yiyin ama insanları aşağılamak olmaz. Ben de ona ‘hayvan kafalı’ mı diyeyim şimdi et tükettiği için!” dedi