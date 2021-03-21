Bensu Soral: Beni dışarıdan görenler soğuk zannediyor

"Beni dışarıdan görenler soğuk zannediyor" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Bensu Soral, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Kuaför çıkışı gazetecileri karşısında gören Soral, ayaküstü soruları yanıtladı.

Hayranlarının karşısına bir dizi projesi ile çıkmaya hazırlandığını söyleyen Bensu Soral, "Okuduğum senaryolar artık bu sene olacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Beni dışarıdan çok soğuk bulan da var..." açıklamasıyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Öyle dememiştim. Aslında dışarıdan beni görenler soğuk zannediyor. Soğuk gören de var, sıcak gören de var. Kişinin nasıl baktığına bağlı" dedi.