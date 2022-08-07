Bensu Soral-Hakan Baş çifti: Çocuk istiyoruz

"ARADA OLUYOR ÖYLE PROBLEMLER"

Bensu Soral, geçtiğimiz günlerde fırında pişirdiği keki pasta kalıbına almak isterken bir anda kayıp mutfak tezgahına düşürmüştü. O anları sosyal medyadan da paylaşan Soral, konuyla ilgili "Hiç sormayın arada oluyor böyle problemler. O sadece sizin gördükleriniz... Çok komik bir videoydu biz öyle çekiyorduk eğlenceli olunca paylamak istedim. Aslında çok hamaratımdır. Ben ayrıca çok yemek yapmam ama yapınca misafirler için kek poğaça yapıyorum çünkü Hakan da yemiyor ben de yemiyorum." dedi.