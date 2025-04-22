Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bensu Soral'ı yeğeni Ali Demirci hayal kırıklığına uğrattı - Magazin haberleri

        Bensu Soral'ı yeğeni hayal kırıklığına uğrattı

        Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral ve 3 yaşındaki yeğeni Ali Demirci ile çektiği soru - cevap videosunda "Dayı mı, teyze mi?" sorusunun ardından aldığı cevap karşısında hayal kırıklığına uğradı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 10:04 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeğeni hayal kırıklığına uğrattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hande Soral'ın kardeşleri Bensu Soral ve Bedirhan Soral, 3 yaşındaki yeğenleri Ali ile soru - cevap videosu çekti.

        Bensu Soral, Hande Soral ve Bedirhan Soral
        Bensu Soral, Hande Soral ve Bedirhan Soral

        Dayısı Bedirhan Soral'ın sorduğu sorulara yanıt veren Ali Demirci, "Dayı mı, teyze mi?" sorusuna "Dayı" yanıtını verdi.

        "ALİ'NİN DAYI AŞKI"

        Bensu Soral, yeğeninin cevabı karşısında ısrarla kendisini seçmesini istese de başarılı olamadı. Bensu Soral, o anları "Ali, mimikleri ve dayı aşkı..." notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

        Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 14 Ekim 2017'de nikâh masasına oturan Hande Soral, 2022'de oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

        Hande Soral - İsmail Demirci çifti ve oğulları Ali Demirci
        Hande Soral - İsmail Demirci çifti ve oğulları Ali Demirci
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bensu Soral
        #Bedirhan Soral
        #Hande Soral
        #Ali Demirci
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı
        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        "Kavga edemiyoruz"
        "Kavga edemiyoruz"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        ABD'den güneş paneline vergi
        ABD'den güneş paneline vergi
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası