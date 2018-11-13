Hande Soral, televizyonlara “Diriliş Ertuğrul”un İlbilge Hatun’u olarak döndü. Çekimlerde rolü gereği dörtnal at süren, ağır kılıçlar sallayan, haliyle fiziksel anlamda bugüne kadarki en zorlu sınavını veren Soral, hem projeye dahil olma sürecini hem de Soral'ların sektörü nasıl ağır ağır ele geçirmeye başladığını Hürriyet'ten Tülay Demir'e anlattı.
- Hayırlı olsun, siz de “Diriliş Ertuğrul” ekibindeymişsiniz artık.
Çok teşekkür ederim, evet artık bu ekibin bir parçasıyım.
- Oyunculuğa başlamanız biraz tesadüf eseri olmuş. Ya oyuncu olmasaydınız?
En başından beri aklımdan geçen tek şey oyuncu olmaktı.
- “Çocukluğumdan beri” klişesi gelecek.
Klişe değil, gerçekten çocukluğumdan beri oyuncu olmak istiyordum. Bunun için 8-9 yaşında eğitim almaya başladım. Sadece başlama noktasına doğru ilerlerken kulağımı biraz tersten tutmuş gibi oldum, o kadar.
- Ne eğitimi aldınız o yaşlarda?
Her hafta babam beni konservatuvarın çocuk bölümüne götürürdü. Cumartesi, pazar eğitim alırdım.
- O yaşta kendinizdeki cevheri nasıl keşfettiniz?
Sahne sanatlarından çok keyif alıyordum. Okulda yıl sonu müsamereleri yapılır ya...
- Evet ve siz de tiyatro oyunlarının değişmez ismiydiniz herhalde.
Sadece oyunculuk değil. O organizasyonların korosunda da vardım, dans gösterisinde de, tiyatro oyununda da. O yetmez bir de sunuculuğunu yapardım. Hepsini deniyordum.
"EVLİLİK GÖRÜŞEBİLDİĞİMİZ ZAMAN GÜZEL GİDİYOR"
- Evlilik nasıl gidiyor? Sosyal medya hesapları o noktada da sınırsız romantizm hissiyatı veriyor.
Çok güzel gidiyor. Daha doğrusu görüşebildiğimiz zaman güzel gidiyor (gülüyor).
- Ailede siz yolu açtınız, diğer kardeşler peşinizden geldi gibi bir durum var. Ablalarına mı özendiler?
Özendi diyemeyiz de benim aracılığımla birçok insanla tanıştılar. Yapımcılar, yönetmenler, menajerim... Beni ziyaret için sete gelip gittiler. Evime geldiklerinde oyuncu arkadaşlarımla tanıştılar. İster istemez onlar da bir şekilde işin içine girmeye başladılar.
- Ama özenmek değil yani.
Değil, daha çok onları rahat bırakmadılar gibi bir durum var. “Sen de yapabilirsin” diye teşvik ettiler onları. Bensu hiç istemiyordu aslında, böyle bir planı yoktu ama bir şekilde ikna edildi (gülüyor). Şimdi izliyorum da iyi ki ikna olmuş.
"BABAM 'ŞİMDi SIRA BİZDE' DiYOR"
- Hande, Bensu, Bedirhan... Üç kardeş, üçü de oyuncu oldu. Aile büyükleri bu duruma ne diyor?
Çok gururlular, babam “Sıra bizde” diyor hatta (kahkaha atıyor). Soral'lar olarak böyle böyle sektörü ele geçireceğiz.
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