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- Ailede siz yolu açtınız, diğer kardeşler peşinizden geldi gibi bir durum var. Ablalarına mı özendiler?

Özendi diyemeyiz de benim aracılığımla birçok insanla tanıştılar. Yapımcılar, yönetmenler, menajerim... Beni ziyaret için sete gelip gittiler. Evime geldiklerinde oyuncu arkadaşlarımla tanıştılar. İster istemez onlar da bir şekilde işin içine girmeye başladılar.