Bensu Soral'ın Bodrum günlükleri

Oyuncu Bensu Soral, havaların ısınmasıyla birlikte eşi Hakan Baş ile Bodrum'a gitti.

Bensu Soral, tatilinden kesitleri, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Bensu Soral, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Bensu Soral, paylaşımlarına eşi Hakan Baş ile romantik bir karelerine de yer verdi.

Hakan Baş ve eşi Bensu Soral

Paylaşımlarda ayrıca oyuncunun tatiline, ikiz erkek kardeşi Bedirhan Soral'ın da eşlik ettiği görüldü.

Bensu Soral ve kardeşi Bedirhan Soral