Güncel benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor.28 Mayıs'ta hem benzin hem de motorin fiyatlarının zamnlanmasının ardından LPG fiyatlarına da 36 kuruş zam geldi. Zamların ardından benzin ve motorin fiyatları değişiklik gösterdi. İşte, 30 Mayıs güncel benzin ve motorin fiyatları...