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Benzin fiyatları son durum: Zam sonrası güncel motorin ve benzin fiyatları 30 Mayıs

Benzin fiyatları son durum: 28 Mayıs Cumartesi günü zamlanan benzin fiyatı ay başından itibaren yapılan toplam zamlar ile 25 TL'yi gördü. Güncel benzin ve motorin fiyatları araştırması tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul benzin motorin ve LPG fiyat tablosu...

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  • 01
    Benzin fiyatları son durum: Benzin zammı sonrası güncel motorin litre fiyatı 30 Mayıs Ankara - İzmir - İstanbul

    Güncel benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor.28 Mayıs'ta hem benzin hem de motorin fiyatlarının zamnlanmasının ardından LPG fiyatlarına da 36 kuruş zam geldi. Zamların ardından benzin ve motorin fiyatları değişiklik gösterdi. İşte, 30 Mayıs güncel benzin ve motorin fiyatları...
  • 02
    Benzin fiyatları son durum: Benzin zammı sonrası güncel motorin litre fiyatı 30 Mayıs Ankara - İzmir - İstanbul

    MOTORİNE VE BENZİNE BİR ZAM DAHA

    Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 28 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam geldi.

    Hatırlanacağı gibi, 28 Mayıs'ta gece benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Bir önceki gün ise otogaz fiyatına 36 kuruş zam gelmişti.
  • 03
    Benzin fiyatları son durum: Benzin zammı sonrası güncel motorin litre fiyatı 30 Mayıs Ankara - İzmir - İstanbul

    ZAM SONRASI YENİ FİYATLAR

    Yeni yapılan zamla birlikte, benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,99 TL'ye, Ankara'da 25,10 TL'ye, İzmir'de 25,11 TL'ye yükseldi.

    Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 24,38 TL'ye, Ankara'da 24,49 TL'ye, İzmir'de 24,50 TL'ye yükseldi.
  • 04
    Benzin fiyatları son durum: Benzin zammı sonrası güncel motorin litre fiyatı 30 Mayıs Ankara - İzmir - İstanbul

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 30 MAYIS 2022

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı 24,98 TL'den işlem görüyor.

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,38 TL 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı 24,98 TL'den işlem görüyor.

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,38 TL
  • 05
    Benzin fiyatları son durum: Benzin zammı sonrası güncel motorin litre fiyatı 30 Mayıs Ankara - İzmir - İstanbul

    ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 30 MAYIS 2022

    Ankara benzin fiyatları: 25,07 TL

    Ankara motorin fiyatları: 24,48 TL
  • 06
    Benzin fiyatları son durum: Benzin zammı sonrası güncel motorin litre fiyatı 30 Mayıs Ankara - İzmir - İstanbul

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 30 MAYIS 2022

    İzmir benzin fiyatı: 25,09 TL 

    İzmir motorin fiyatı: 24,49 TL

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