BENZİN FİYATLARI 27.25 LİRAYA GERİLEYECEK!

15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk indirim yapılacağını bildirdi. Eğer bu indirim gerçekleşirse benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 27.50 liradan 27.25 liraya gerileyecek ve bu son 1 haftadaki ilk indirim olacak.

İndirimle beraber pompa fiyatı yüzde 0.9 gerileyecek. Yani indirim petrol fiyatlarındaki düşüşün çok altında kalacak.